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Giriş Tarihi: 09.10.2026

İngiliz dokunuşu

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İngiliz dokunuşu
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Milli arada Türk futbolunda yaşanan 'Hakemler Dosyası' soruşturması, Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve MHK Başkanlığı'ndan istifasıyla sonuçlanmıştı. TFF önceki gün bir açıklama ile hakem atamalarının MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleşeceğini duyurmuştu. Premier Lig'in deneyimli hakemlerinden olan ve ağustos ayında MHK Elit Hakem Direktörlüğü görevine başlayan İngiliz Taylor ilk atamalarını yaptı. Bu sezon F.Bahçe-Beşiktaş derbisi yöneten Halil Umut Meler'in, haftanın açılış karşılaşması olan G.Saray- Kasımpaşa mücadelesine verilmesi dikkat çekti. Ayrıca G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon maçlarına atanan hakemlerin bu sezon bu takımlara karşı orta hakem olarak ilk kez görev yapacak olması önemli bir ayrıntı olarak öne çıktı.

7. HAFTANIN HAKEMLERİ

BUGÜN
20.00..... G.Saray-Kasımpaşa: ****************Halil Umut Meler
YARIN
13.30..... G.Birliği-Amed S.F: ******************Ümit Öztürk
16.00..... Samsun-Trabzon:.............. Oğuzhan Çakır
16.00..... Alanya-Erzurum:............ Davut Dakul Çelik
19.00..... Ç.Rize-F.Bahçe:................... Ozan Ergün

PAZAR
13.30..... T.Konya-Başakşehir: ******** Batuhan Kolak
16.00..... G.Antep-A.Çorum: ********** Gürcan Hasova
19.00..... Beşiktaş-Kocaeli:..............A.Buğra Taşkınsoy

PAZARTESİ
20.00..... Eyüp-Göztepe:...................Atilla Karaoğlan

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#HALİL UMUT MELER #FERHAT GÜNDOĞDU #ANTHONY TAYLOR
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İngiliz dokunuşu
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