İngiliz dokunuşu

Milli arada Türk futbolunda yaşanan 'Hakemler Dosyası' soruşturması, Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve MHK Başkanlığı'ndan istifasıyla sonuçlanmıştı. TFF önceki gün bir açıklama ile hakem atamalarının MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleşeceğini duyurmuştu. Premier Lig'in deneyimli hakemlerinden olan ve ağustos ayında MHK Elit Hakem Direktörlüğü görevine başlayan İngiliz Taylor ilk atamalarını yaptı. Bu sezon F.Bahçe-Beşiktaş derbisi yöneten Halil Umut Meler'in, haftanın açılış karşılaşması olan G.Saray- Kasımpaşa mücadelesine verilmesi dikkat çekti. Ayrıca G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon maçlarına atanan hakemlerin bu sezon bu takımlara karşı orta hakem olarak ilk kez görev yapacak olması önemli bir ayrıntı olarak öne çıktı.

7. HAFTANIN HAKEMLERİ

BUGÜN

20.00..... G.Saray-Kasımpaşa: ****************Halil Umut Meler

YARIN

13.30..... G.Birliği-Amed S.F: ******************Ümit Öztürk

16.00..... Samsun-Trabzon:.............. Oğuzhan Çakır

16.00..... Alanya-Erzurum:............ Davut Dakul Çelik

19.00..... Ç.Rize-F.Bahçe:................... Ozan Ergün

PAZAR

13.30..... T.Konya-Başakşehir: ******** Batuhan Kolak

16.00..... G.Antep-A.Çorum: ********** Gürcan Hasova

19.00..... Beşiktaş-Kocaeli:..............A.Buğra Taşkınsoy

PAZARTESİ

20.00..... Eyüp-Göztepe:...................Atilla Karaoğlan

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör