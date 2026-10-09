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Giriş Tarihi: 09.10.2026 20:07

İsmet Taşdemir: Aaron, Bandırma maçına yetişmeyecek!

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Pendikspor maçından sonra konuştu.

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İsmet Taşdemir: Aaron, Bandırma maçına yetişmeyecek!
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sivasspor, sahasında Pendikspor'u evinde 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, değerlendirmelerde bulundu.

İsmet Taşdemir, "3 hafta milli ara oldu. Sahamızda hiç galip gelememiştik. Çok ekstra bir oyun yoktu. Golleri zamanında bulduk. Genç oyuncularımızın ve takımımızın ayağına sağlık. Farklı da kazandık. Bundan sonraki maçlara daha farklı bakmamızı sağladılar. Hak ettikleri bir galibiyet aldı oyuncularımız. 1 haftada da 3 maç oynayacağız. 3 tane kırığı olan oyuncumuz var. Aaron, Bandırma maçına yetişmeyecek" diye konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SİVASSPOR #PENDİKSPOR #İSMET TAŞDEMİR
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İsmet Taşdemir: Aaron, Bandırma maçına yetişmeyecek!
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