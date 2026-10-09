Keyif veriyor çünkü mutlu

Trabzonspor
'un yıldızı Muhammed Salah
, İngiltere'de gündemden düşmüyor. Liverpool'un eski kaptanı Steven Gerrard, SPORTbible'a verdiği röportajda, Mısırlı futbolcunun kariyerine bordomavili takımda devam etmesini değerlendirdi. 34 yaşındaki oyuncunun Liverpool'dan ayrılmasının üzücü olduğunu belirten Gerrard
, "Bence kariyerinizin son dönemlerine geldiğinizde önemli olan futbol oynamaktan keyif almanız, teknik direktörün size değer vermesi ve ilk 11'de oynamaya devam etmenizdir. Salah da şu anda orada kendisini değerli hissediyor. Onun gibi yıldızlar için sadece kadroda olmak yetmez. Oynadıkça keyif alırlar ve keyif verirler"
dedi. Haberde Salah'ın Trabzonspor'daki performansına da övgüyle değinilirken süper starın Galatasaray karşısında kaydettiği hat-trick de hatırlatıldı.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör