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Giriş Tarihi: 09.10.2026 16:01 Son Güncelleme: 09.10.2026 16:02

Maltepe'de bina çökmesi sonucu vefat edenler için maçlarda saygı duruşunda bulunulacak

TFF, Maltepe'de bina çökmesi sonucu vefat edenler için maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

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Maltepe’de bina çökmesi sonucu vefat edenler için maçlarda saygı duruşunda bulunulacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin anısına profesyonel liglerde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 9-12 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." denildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Maltepe'de bina çökmesi sonucu vefat edenler için maçlarda saygı duruşunda bulunulacak
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