Mourinho: F.Bahçe benim için çok özel

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Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Temmuz 2024-Ağustos 2025 arası Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik adam, çarpıcı sözler kullandı. 63 yaşındaki tecrübeli hoca, "Fenerbahçe'nin benim için özel bir yeri var ancak orada sadece 13-14 ay kaldım''
dedi. "Hakemlerle ilgili sorununuz nedir?" sorusuna "Şanssızlık olduğunu düşünüyorum. R.Madrid'e ilk geldiğimde Barcelona'nın Negreira dönemini yaşadık. Türkiye'de de benzer bir skandal patlak verdi"
ifadelerini kullandı.
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Mete Efendioğlu - Editör