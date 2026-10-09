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Giriş Tarihi: 09.10.2026

Mourinho: F.Bahçe benim için çok özel

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Mourinho: F.Bahçe benim için çok özel
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REAL Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Temmuz 2024-Ağustos 2025 arası Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik adam, çarpıcı sözler kullandı. 63 yaşındaki tecrübeli hoca, "Fenerbahçe'nin benim için özel bir yeri var ancak orada sadece 13-14 ay kaldım'' dedi. "Hakemlerle ilgili sorununuz nedir?" sorusuna "Şanssızlık olduğunu düşünüyorum. R.Madrid'e ilk geldiğimde Barcelona'nın Negreira dönemini yaşadık. Türkiye'de de benzer bir skandal patlak verdi" ifadelerini kullandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Mourinho: F.Bahçe benim için çok özel
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