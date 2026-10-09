Mustafa Dalcı: Burada tanınan biriyim!

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden eflatun-sarılı takımın yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı, kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziosmanpaşa'da büyüdüğü için İstanbul'daki semtlerin futbol kültürüne hakim olduğunu aktaran Dalcı, "10 yaşındayken Gaziosmanpaşa'nın, Eyüpspor'un, Fatih Karagümrük'ün ve Bayrampaşa'nın toprak sahalarını hatırlıyorum. Bu coğrafyanın bir çocuğu olarak özellikle son 10 senede İstanbul'un dışında, genelde de Ankara'daki takımlarda çalıştım. Bundan dolayı da buraya özlemim her anlamda arttı. Buralarda büyüyen bir insanım. Futbol kültürünün çok yüksek olduğu bu coğrafyada ve çok değerli bir kulüp olan Eyüpspor'da hocalık yaptığım için gururlu ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

Dalcı, Eyüpspor'a geldikten sonra Eyüp'teki insanların desteğini hissettiğini ifade ederek "Daha önce takım değiştirdiğimde de telefonlarım tebrik mesajlarından dolayı susmazdı. Eyüpspor'a geldikten sonra da bu coğrafyadaki insanlar bizim yanımızda oldu. Burada tanınan biriyim. Eyüpspor'un başına geçtikten sonra beni çok fazla aradılar. Çünkü bu coğrafyanın bir çocuğu olarak semt kültürüne sahip Eyüpspor'u çalıştırmam insanlara mutluluk ve gurur verdi. Destekleri daha fazla oldu. Bu durum da beni daha çok mutlu ediyor. Gerçekten güzel duygular yaşıyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul'daki semt kültürünün çok önemli olduğunu vurgulayan Dalcı, "Semt takımlarını destekleyen taraftar anlayışını çok güzel buluyorum. Bu anlayışta insanlar, bu işe koşulsuz ve şartsız hayatlarını vermişlerdir. Eyüp'ün meydanında, camisinde veya çay ocağında oturduğunuzda yanınızdaki 60 yaşındaki adamın en az 35-40 senelik Eyüplü olduğunu bilirsiniz. Onların koşulsuz ve şartsız takımlarına sahip çıkacağını çok iyi biliyorum. Onlardan koşulsuz ve şartsız sonuna kadar bizi desteklemelerini istiyorum." dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında 12 Ekim Pazartesi günü Göztepe'yi konuk edecekleri maça değinen Dalcı, "Göztepe'nin aslında anlaşılır bir oyunu var. Yaklaşık 5-6 senedir bu oyunu oynuyorlar. Trendyol 1. Lig'de yer aldıkları sırada da bu oyunu oynuyorlardı. Oturmuş bir oyunları var. Orada sistem içerisinde kimin oynadığı çok önemli olmuyor. Bu oyunu oturtmuşlar. Dolayısıyla güçlü bir oyunları var. Bir oyun formatları var. Şu anda iki takım da üçer puanda. Bu ligde hiçbir maç kolay olmuyor. Dolayısıyla bu maç da diğer karşılaşmalar kadar zor ve çetin geçecek. Biz oyuncularımızla yaklaşık 11-12 gündür ciddi şekilde hazırlığımızı yapmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla maç günü en iyi halimizle sahada olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIN HANGİ PSİKOLOJİDE OLDUĞUNU TAHMİN EDEBİLİYORUZ"

Mustafa Dalcı, arka arkaya yaşanan yenilgilerin ardından Eyüpsporlu futbolcuların moral ve motivasyonlarını yükseltmeye çalıştıklarını belirtti.

Teknik direktör Özhan Pulat döneminde Fenerbahçe'ye ligde 8-0 kaybedilen maça takılı kalmanın doğru olmayacağını kaydeden Dalcı, "Bu durumu bir maç üzerinden değerlendirmek çok doğru olmaz. Genel olarak düşüşe geçiş söz konusuydu. Büyük bir farkla kaybedilen Fenerbahçe maçı var ama ondan önceki mağlubiyetler de oyuncuları zihinsel ve psikolojik açıdan geriye götürdü. Bunu sadece tek maça indirgemek yanlış olur. Oyuncuların hangi psikolojide olduğunu tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla zihinsel ve psikolojik olarak onları yukarı seviyeye çıkarmak için birebir ve genel toplantılar düzenliyoruz." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, oyuncularla sürekli iletişim halinde olduğunu aktararak "Özellikle son 3-4 gündür oyuncuların moral ve motivasyonları aşırı derecede yüksek. Bunu zaten antrenmandaki tempolarından, isteklerinden ve bize gelen verilerden çok net görebiliyoruz. Bu işin profesyonelleriyiz. Olumsuzluklardan tecrübe alıp artık önümüze bakabileceğimiz bir durum söz konusu. Oyuncularım da bunun farkında. Dolayısıyla bir sorun yok. Biz o sayfayı kapattık, yeni bir sayfa açtık. Bundan sonra neler yapabiliriz? Bizim için bu çok önemli. Onun için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada işin psikolojik ve zihinsel yönüyle çok uğraştıklarını dile getiren 53 yaşındaki teknik direktör, "Oyun formatı ve oyun gücü anlamında takıma bir sistem yerleştirmek için antrenmanlarda, toplantılarda ve analizlerde çalışmalar yaptık. Bu futbolcuların yeteneklerine ve güçlerine göre en doğru oyunu bulmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

"BU LİGDE KOMPAKT OYNAMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Mustafa Dalcı, Süper Lig'deki maçlarda kompakt bir şekilde oynamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in bir gerçekliği olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu ligde kompakt oynamak çok önemli. Her takımın mutlaka buna dikkat etmesi lazım. Kompakt ve birlikte hareket eden bir oyun planı içerisinde disiplinli şekilde mücadeleye devam etmek gerekiyor. Dolayısıyla biz buraları irdeledik. Buraları güçlü şekilde daha pozitif hale getirmeye çalıştık. Bu durumu sistem içerisinde, bir oyun gücüyle sahada uygulamak adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Amacımız tabii ki kompakt, birlikte hareket eden, disiplinli, ne oynadığını bilen ve organizasyonuyla güçlü olan bir takım izletmek." ifadelerini kullandı.

Dalcı, kendileri için önemli bir sürece girdiklerini aktararak "Yaptıklarımızın sahada hemen görülmesi bizim için avantaj olacak. Yarışırken gelişmek ve gelişirken de kazanmak çok değerli olacak. Göztepe maçından alınacak 3 puan, bizim için 3 puandan çok daha fazlası olacak. Bunu oyuncularıma da aktarıyorum. Kısa vadede hemen reaksiyon göstermemiz, bizim hanemize artı yazacaktır. Ayrıca uzun vadede mutlaka düşündüğümüz oyun formatını ve oyun gücünü çok net şekilde takıma yerleştireceğiz. Amacımız uzun vadede bu oyunu tamamen yerleştirirken minimum puan kaybı yaşamak." diye konuştu.

"EYÜPSPOR, GENÇ VE DİNAMİK BİR TAKIM"

Mustafa Dalcı, Eyüpspor'un genç ve dinamik bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

Eyüpspor'un kadrosunun analizini yaptıklarını aktaran Dalcı, "Eyüpspor, genç ve dinamik bir takım. Aynı zamanda da potansiyeli yüksek bir takım. Dolayısıyla genç ve dinamik bir kadroya sahip olmak bizim için avantaj. Kompakt, saha içerisinde güçlü, mücadelesi yüksek bir takım oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla bu takımın gençliğini ve dinamikliğini kullanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Eyüpspor ile ilgili hedeflerine değinerek "Önce küme düşme hattından çıkmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Küme düşme hattından çıktıktan sonra oyunumuzu ve puanımızı yükseltmek bizi mutlu eder. Ligi ilk 10 takım arasında bitirirsek bizim için büyük bir başarı olur." şeklinde görüş belirtti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör