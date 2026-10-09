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Giriş Tarihi: 09.10.2026

Osimhen'de karar Okan Buruk'un!

Nijeryalı yıldızın kulübede başlayıp sonradan süre bulması bekleniyor. Lemina ise ilk 11'de

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Osimhen’de karar Okan Buruk’un!
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Aslan'da sakat ve cezalılar da dikkat çekiyor. Cezası olan Ugochukwu dışında Osimhen'in süreci de merakla bekleniyor. Nijeryalı yıldızın durumu maç saatinde belli olacak. Roland Sallai-Mario Lemina'nın durumlarının iyi olduğu ve görev verilirse sahaya çıkabilecekleri öğrenildi. Bireysel çalışan Singo'nun ise oynama ihtimali yok.

MAURO İCARDİ İÇİN KİMSE ARAMADI!

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Arjantinli oyuncunun G.Saray'a döneceği iddialarını şu sözlerle reddetti: "Kimse Galatasaray'la iletişime geçmedi, bu yalan haber. Mauro'nun Galatasaray'daki deneyimi, her güzel şey gibi bir başlangıcı ve bir sonu olan harika bir maceraydı. Kimse Galatasaray'la iletişime geçmedi, Galatasaray'dan kimse beni aramadı."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#OKAN BURUK #OSİMHEN
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Osimhen'de karar Okan Buruk'un!
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