Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sahne artık senin Leao
Giriş Tarihi: 09.10.2026

Sahne artık senin Leao

Yönetim, oyuncuların alacaklarını öderken teknik direktör de takıma moral dopingi yaptı! 27 yaşındaki sol kanatla ilgilenirken onu Kasımpaşa ve Barcelona’ya hazırladı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÇAĞDAŞ HALICI ÇAĞDAŞ HALICI
Sahne artık senin Leao
  • ABONE OL

Süper Lig'de Kasımpaşa maçı ile birlikte lige dönüş yapacak olan G.Saray'da yönetim, takımın tüm ödemelerini yaparak zorlu fikstür öncesinde moral verdi. Bugün sahasında konuk edeceği ligin namağlup ekibini devirerek Barcelona sınavı öncesinde ritim yakalamak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Leao'yu bu maç için özel olarak da hazırladı. Victor Osimhen'in sakatlık sonrası dönüşünde limitli zaman vermeyi düşünen deneyimli hoca, sadece Kasımpaşa değil bundan sonraki milli araya kadarki 30 günlük bölümde Portekizli oyuncunun sahneye çıkmasını istedi. Leao ile özel olarak da görüşen Buruk, bundan sonraki süreçte düzenli forma şansı vermeyi planladığı oyuncusu ile görüşüp son motivasyonunu da yaptı.

BURUK YOK!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası sebebiyle Kasımpaşa müsabakasında takımın başında görev alamayacak. Trabzonspor maçında oyundan atılan deneyimli hocaya PFDK'dan 1 maç ceza gelmişti. Takımın başında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yer olacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#OKAN BURUK #VİCTOR OSİMHEN #GALATASARAY
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahne artık senin Leao
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA