Samsunspor Başkan Vekili Bilen: ’Samsunspor’un itici gücü taraftarıdır’

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde kırmızı-beyazlı takımın gelecek hedefleri ve taraftarlar hakkında açıklamalardan bulundu.

Samsunspor taraftarının desteğiyle her zaman başarı ve zaferlere ulaşmak istediklerini söyleyen Veysel Bilen, "Şehrimizin markası ve en büyük sevdamız Samsunspor etrafında her zaman buluşmamız gerekiyor. Bizlere küsebilir, kırılabilir, kızabilirsiniz ama takımımıza, sevdamıza küsmek ve kırılmak olmaz. Bizler faniyiz, gelip geçiciyiz. Baki olan Samsunspor ve Samsunspor sevdamızdır" diye konuştu.

"TARAFTAR BİZE KÜSEBİLİR AMA TAKIMA KÜSMEK OLAMAZ"

Trabzonspor karşılaşması başta olmak üzere taraftarları tüm maçlarda takıma destek vermeye davet eden Bilen, "Bugüne kadar çeşitli sebeplerle aramızda bulunmayan taraftarlarımızı, yarından itibaren kol kola girmeye, yeni ve beyaz sayfalar açarak tribünleri doldurmaya davet ediyorum. İnanıyorum ki sahada ter döken futbolcu kardeşlerim, tribünleri dolu bir statta çok daha başarılı sonuçlar alacak ve hepimizin göğsünü kabartacaktır. Samsunspor'un itici gücü taraftarıdır, 12'nci adam taraftarıdır.

Bu nedenle taraftarlarımızdan Trabzonspor maçından başlayarak tribünleri eskiden olduğu gibi doldurmalarını, sadece maç günlerinde değil, her gün en azından birkaç dakikalarını Samsunspor'a ve Samsunspor sevdasına ayırmalarını istirham ediyorum. Dediğim gibi, bizlere kızabilir, küsebilir, kırılabilirler ama lütfen, lütfen sevdamıza ve Samsunspor'a küsmeyelim, kırılmayalım, kızmayalım. Bir tek Samsunspor var, başka Samsunspor yok. Sevdamız Samsunspor ve biz bize yeteriz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör