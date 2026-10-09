Sivasspor, Pendikspor engelini rahat geçti!

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Pendikspor'u ağırladı.
Müsabaka BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Alpaslan Şen düdük çaldı.
Sivasspor, Pendikspor karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Sivasspor'un gollerini 21 ve 55. dakikalarda Manaj, 64. dakikada Ethemi ile 67. dakikada Salih Kavrazlı kaydetti. Pendikspor'da fileleri 87. dakikada Yekta Sönmez havalandırdı.
Pendikspor'da Abifade, 57. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 11'e yükseltti. Pendikspor ise 10 puanda kaldı.