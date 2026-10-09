Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Skriniar, Rize’de dinlendirilecek
Giriş Tarihi: 09.10.2026

Skriniar, Rize’de dinlendirilecek

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Skriniar, Rize’de dinlendirilecek
  • ABONE OL
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımı'nın oynadığı 4 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalarak yoğun bir maç temposundan geçti. Takıma yorgun dönen 31 yaşındaki stoper için teknik direktör İsmail Kartal'ın planı belli oldu. Tecrübeli çalıştırıcının, deneyimli oyuncuyu olası sakatlık riskine karşı yarın oynanacak Rizespor deplasmanında dinlendirmeyi planladığı öğrenildi. Skriniar'ın yokluğunda Nathan Ake ile Kojo Oppong'un savunmanın merkezinde yan yana görev yapması bekleniyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Skriniar, Rize’de dinlendirilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA