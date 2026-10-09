Son dakika: Galatasaray son dakikada kazandı! Kırmızı karta rağmen Kasımpaşa’ya takılmadı

45. dakikada Galatasaray öne geçti. Yarı alanın ortalarından Batrakov'un kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

54. dakikada Sara'nın pasında topla buluşan Leao, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, yakın direkte meşin yuvarlağı kurtardı.

65. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Kasımpaşa yarı alanından atılan uzun topu savunmada tek kalan Torreira karşıladı. Dönen topu kontrol eden Diarra, ceza yayı civarında Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun faul olduğuna karar veren hakem Halil Umut Meler, Uruguaylı oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Meler, gösterdiği sarı kartı iptal ederek Torreira'yı bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla cezalandırdı.

68. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı. Altıpas gerisinde bulunan Diarra'nın vuruşunda top, Sanchez'e çarparak Rak-Sakyi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-1.

78. dakikada ceza yayı gerisinde bulunan Yunus Akgün'ün uzun pasında Osimhen, topu Sane'ye indirdi. Alman oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Gianniotis, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

79. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı korner sonrası oyunculardan seken topu altıpas çizgisi üzerinde önünde bulan Osimhen'in şutunda kaleci Gianniotis, ayaklarıyla gole izin vermedi.

83. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas gerisinde bulunan Lemina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten az farkla auta çıktı.

90. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs, ceza sahasına girmeden arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Jessen'den seken topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağları sarstı: 2-1.

90+6. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Nhaga'nın pasında topla buluşan Lemina, Osimhen ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

Galatasaray, müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.