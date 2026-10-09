Son dakika: Galatasaray son dakikada kazandı! Kırmızı karta rağmen Kasımpaşa’ya takılmadı

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Zorlu karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynandı.
Heyecan dolu müsabakada Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Temel üstlendi.
VAR'da Gustavo Fernandes Correia, AVAR'da ise Çağdaş Altay görev aldı.
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini 45. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+7. dakikada Mario Lemina kaydetti. Kasımpaşa'da fileleri 68. dakikada Jesurun Rak-Sakyi havalandırdı.
Galatasaray'da Lucas Torreira, 65. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray 16 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 10 puanda kaldı.
Galatasaray, 13 Ekim'de Barcelona'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ardından ligde Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak.
Kasımpaşa ise Süper Lig'de gelecek hafta Samsunspor'u ağırlayacak.
Galatasaray - Kasımpaşa: 3-1
Goller: 45' Abdülkerim Bardakcı, 68' Jesurun Rak-Sakyi, 90' Barış Alper Yılmaz, 90+7' Mario Lemina
Kırmızı kart: 65' Lucas Torreira
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Deniz Gül.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Baldursson, Mendes, Güven Yalçın, Ali Yavuz Kol, Benedyczak.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Jakobs'un pasında topla buluşan Deniz Gül, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, yakın direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada Leao'nun sol kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Yunus Akgün'ün bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.
19. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topla sağ kanatta buluşarak içeri sokulan Batrakov, penaltı noktası civarındaki Deniz Gül ile duvar pası yaptıktan sonra meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazdaki Leao'nun önüne bıraktı. Portekizli oyuncunun vuruşunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kurtardı.
25. dakikada Sara'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yakın direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
32. dakikada Kerem Demirbay'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Benedyczak'ın ceza sahası sol çaprazında vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kurtardı.
34. dakikada Batrakov'un pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Sara'nın vuruşunda kaleci Gianniotis, sağına uzanarak direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Aynı dakikada Batrakov'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top, en son Kasımpaşalı Mouanga'ya çarptıktan sonra kaleye yöneldi. Kaleci Gianniotis, topu kontrol etti.
35. dakikada Batrakov'un pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayının sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.
45. dakikada Galatasaray öne geçti. Yarı alanın ortalarından Batrakov'un kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.
Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
54. dakikada Sara'nın pasında topla buluşan Leao, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, yakın direkte meşin yuvarlağı kurtardı.
65. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Kasımpaşa yarı alanından atılan uzun topu savunmada tek kalan Torreira karşıladı. Dönen topu kontrol eden Diarra, ceza yayı civarında Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun faul olduğuna karar veren hakem Halil Umut Meler, Uruguaylı oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Meler, gösterdiği sarı kartı iptal ederek Torreira'yı bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla cezalandırdı.
68. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı. Altıpas gerisinde bulunan Diarra'nın vuruşunda top, Sanchez'e çarparak Rak-Sakyi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-1.
78. dakikada ceza yayı gerisinde bulunan Yunus Akgün'ün uzun pasında Osimhen, topu Sane'ye indirdi. Alman oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Gianniotis, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
79. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı korner sonrası oyunculardan seken topu altıpas çizgisi üzerinde önünde bulan Osimhen'in şutunda kaleci Gianniotis, ayaklarıyla gole izin vermedi.
83. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas gerisinde bulunan Lemina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten az farkla auta çıktı.
90. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs, ceza sahasına girmeden arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Jessen'den seken topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağları sarstı: 2-1.
90+6. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Nhaga'nın pasında topla buluşan Lemina, Osimhen ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
Galatasaray, müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Teknik direktör Okan Buruk, deplasmanda farklı yenilgiyle döndükleri Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Sakatlıktan çıkan Sallai'yi yedek oturtarak riske etmeyen Buruk, Sane'yi de 11'de oynatmadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Barış Alper ile Batrakov'u sahaya sürdü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde görev yapamadı.
Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa mücadelesinde yedek kulübesine ve soyunma odasına giremedi.
Okan Buruk, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte görevlendirdi.
Geçen sezonlarda Barış Alper'den birçok mevkide verim alan Buruk, Roland Sallai'nin riske edilmediği Wilfried Singo'nun ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı haftada Barış Alper'i sağ bek oynattı.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen ile Mario Lemina, 35 gün sonra bir maçın kadrosuna alındı.
Ligin 4. haftasında 4 Eylül'de deplasmandaki Başakşehir mücadelesinde kasığından sakatlanan iki futbolcu, geçen 35 gün arada Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşılaşmalarında forma giyemedi.
Ligdeki son Trabzonspor maçında sakatlanan ve Macaristan Milli Takımı'na gidemeyen Roland Sallai ile Osimhen ve Lemina, Kasımpaşa mücadelesine yedekte başladı.
Galatasaray, yaklaşık 1 aylık aradan sonra taraftarının önünde maça çıktı.
İç sahadaki son maçında 13 Eylül'de Kocaelispor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmadan 26 gün sonra RAMS Park'ta taraftarıyla buluştu.
Galatasaray Kulübü, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen yaklaşık 20 günlük arada RAMS Park'ın zeminini yeniledi.
Sarı-kırmızılı kulüp, milli arada yaptığı çalışmayla RAMS Park'ın zeminini kaldırarak yerine yeni çim serdi. Uygulanan hibrit çakma işleminin ardından zemin Kasımpaşa maçına yetiştirildi.
Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'deki son TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.
İstanbul temsilcisi, Galatasaray deplasmanına Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Kevin Maunga, Matei Ilie, Ayberk Karapo, Andri Fannar Baldursson, Güven Yalçın, Mendes da Silva, Kerem Demirbay, Ali Yavuz Kol, Adrian Benedyczak 11'i ile çıktı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu, ligin 6. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Konyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Jessen ile Rafferty'yi yedeğe çekti. Genç teknik adam, bu futbolcuların yerine Baldursson ile Ayberk'i 11 oynattı.