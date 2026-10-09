Trabzonspor, yarın Samsunspor ile karşılaşacak!

Süper Lig'de 'Karadeniz Derbisi' heyecanı yaşanacak. Yarın saat 16.00'de Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 10 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 4 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor.

Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle milli maçlar nedeniyle lige verilen araya galibiyetle giren Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez art arda iki maç kazanacak.

DEPLASMANDA İLK PEŞİNDE

Süper Lig'de sahasında oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, dış sahada ise 153 günlük deplasman galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Dış sahada ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon tek deplasman puanını alan bordo-mavili takım, üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1, beşinci haftada TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde ederken 9 Mayıs 2026'da oynanan bu karşılaşmanın ardından dış sahada galip gelemedi.

Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi, Umut Nayir, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ve takımla çalışmalara katılarak hazır hale gelmeye çalışan Batagov ve Folcarelli'nin ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

NWAIWU KART SINIRINDA

Trabzonspor'da 3 sarı kartı bulunan Nijeryalı oyuncu Chibuike Nwaiwu, kart sınırında yer alıyor.

Bordo-mavili futbolcu, Samsunspor maçında kart görmesi halinde ligde gelecek hafta Beşiktaş ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör