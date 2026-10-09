Türkiye Futbol Federasyonu’nda 5 istifa birden!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kendisiyle birlikte yönetim kurulu üyeleri Mustafa Temel Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin'in istifa ettiğini açıkladı.

Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Otyakmaz, toplantıda bazı yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü genel kurul istediğinin altını çizdi.

Genel kurul teklifinin kabul görmediğini belirten Otyakmaz, "Biz de devam etmenin anlamı olmadığını düşündük. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa kararı verdik. Ben istifa ettim. Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin istifa etti. Geride kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbolu için her şey çok daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella'yla ilgili soruyu da yanıtlayan Otyakmaz, "Montella'yla ilgili konu konuşuluyordu ama biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır orada." açıklamasını yaptı.

Otyakmazın'ın açıklamalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör Vincenzo Montella'yla yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör