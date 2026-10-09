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Giriş Tarihi: 09.10.2026 20:09

Vedat Kapurtu: İstediğimiz skoru aldık!

Ankara Keçiörengücü Yardımcı Antrenörü Vedat Kapurtu, Bodrum FK maçından sonra konuştu.

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Vedat Kapurtu: İstediğimiz skoru aldık!
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankara Keçiörengücü Yardımcı Antrenörü Vedat Kapurtu, açıklamalarda bulundu.

Vedat Kapurtu, "Karşılaşmanın zor olacağını biliyorduk. Gerçekten karşımızda genç ve diri bir takım vardı. Üç haftadır maç oynamayan bir ligimiz var, milli aradan dolayı. İyi hazırlandık, bütün takımlar gibi biz de iyi hazırlandık. Bugün sahada gerçekten istediğimizi oyuncular bize verdiği için çok teşekkür ediyorum. İyi savunma yaptık, çok efor sarf ettik. Ya bu hava şartlarında bu saatte maç oynamak gerçekten kolay değil. Maçın genelinde Bodrumspor topa daha çok hakim olsa da kaptığımız toplarla çok iyi hızlı hücumlar gerçekleştirdik ve istediğimiz skoru aldık. Oyuncularımızı kutluyorum, Bodrumspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BODRUM FK #ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
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Vedat Kapurtu: İstediğimiz skoru aldık!
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