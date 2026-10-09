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Giriş Tarihi: 09.10.2026 22:35 Son Güncelleme: 09.10.2026 22:39

Yunus Akgün: Barcelona maçında zafer istiyoruz!

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Kasımpaşa maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

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Yunus Akgün: Barcelona maçında zafer istiyoruz!
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Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1 galip gelen Galatasaray'da Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "Takım arkadaşlarımı kutlarım, milli takım dönüşleri kolay olmuyor. Uzun süre uçuş yapan arkadaşlarım var. Onlara da teşekkür ederim" dedi.

Kırmızı karttan sonra gösterdikleri performansa dair Yunus Akgün, "Kırmızı karttan sonra büyük takım reaksiyonu verdik. Galatasaray takımı bu! Arkadaşlarımı kutluyorum. Şimdi önümüzde büyük maç var, ona hazırlanacağız" sözlerini dile getirdi.

Barcelona maçı ile ilgili Yunus Akgün, "Barcelona maçında zafer istiyoruz. İnşallah yeni bir zafer yaşatırız. En iyi şekilde hazırlanıp odaklanacağız" açıklamasını yaptı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #KASIMPAŞA #YUNUS AKGÜN #BARCELONA #SÜPER LİG

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Yunus Akgün: Barcelona maçında zafer istiyoruz!
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