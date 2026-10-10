A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella dönemi 1115 gün sürdü

A Milli Futbol Takımı'nda son dönemde alınan sonuçların ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Montella ile yola devam etmeme kararı aldıklarını duyurdu.



1115 GÜN GÖREVDE KALDI

Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından 21 Eylül 2023 tarihinde takımın başına geçen İtalyan teknik adam, 1115 gün görev kaldı. Bu süreçte ilk sınavında 12 Ekim 2023 tarihinde deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek başlayan Montella, son maçında ise 5 Ekim 2026'da konuk olduğu İtalya'ya 3-1'lik skorla kaybetti.



40 MAÇA ÇIKTI

Vincenzo Montella, A Milli Takım ile 31'i resmi, 9'u özel olmak üzere toplam 40 maça çıktı. İtalyan teknik adam, söz konusu müsabakalarda 21 galibiyet elde ederken, 14 yenilgi ve 5 de beraberlik aldı. Milliler, bu dönemde 66 gol kaydederken, kalesinde 58 gol gördü.



2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ÇEYREK FİNAL OYNADI

Montella'nın, A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdığı dönemde Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarı elde etti. Portekiz, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu gruptan çıkan ay-yıldızlılar, son 16 turunda Avusturya'yı yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde Hollanda'ya kaybederek, turnuvaya veda etti.



24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NA KATILDI

Vincenzo Montella, yıllardır süren FIFA Dünya Kupası hasretini sona erdiren teknik direktör oldu. Montella ile birlikte milliler, 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti aldı. ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda istediği sonuçları alamayan A Milliler, Avusturalya, Paraguay ve ABD'nin olduğu grubu 3 puanla sonuncu sırada tamamladı.



UEFA ULUSLAR A LİGİ'NE YÜKSELDİ

52 yaşındaki teknik direktör ile UEFA Uluslar A Ligi'ne ilk kez çıkıldı. A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamladı ve A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off oynadı. Milliler, Macaristan'ı geçerek A Ligi'ne yükselmeyi başardı.



A LİGİ'NDE 4'TE 0 YAPTI

Uluslar A Ligi'nde Fransız, İtalya ve Belçika ile mücadele eden A Milli Takım, istediği gibi başlayamadı. Milliler, 4 maçlık seride puan alamadı ve 4 müsabakayı da kaybetti. Ay-yıldızlılar sırasıyla Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, Belçika'ya deplasmanda 3-0 ve son olarak konuk olduğu İtalya'ya 3-1'lik skorlarla yenildi.



İSPANYA'YA 6-0, AVUSTURYA'YA 6-1 KAYBETTİ

Vincenzo Montella yönetiminde A Milli Futbol Takımı, 2 karşılaşmada kalesinde 6'şar gördü. Milliler, 26 Mart 2024 tarihindeki hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1, 7 Eylül 2025 tarihinde Konya'da oynadığı İspanya'ya da 6-0'lık skorla kaybetti.



BULGARİSTAN'I 6-1 MAĞLUP ETTİ

A milliler, Montella döneminde en farklı galibiyetini ise Bulgaristan karşısında elde etti. Milliler, 11 Ekim 2025 tarihinde deplasmanda mücadele ettiği Bulgaristan'ı 6-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlılar ayrıca Letonya ve Kuzey Makedonya'yı da 4-0'lık skorlarla yendi.



A MİLLİ TAKIM'DA EN ÇOK MAÇA ÇIKAN 4. TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran 4. İtalyan teknik adam oldu. Bu süreçte 40 müsabakada takımın başında yer alan Montella, A Milli Takım'da en çok maça çıkan 4. teknik direktör olarak yer aldı. Millilerde Fatih Terim, 135 maçla bu listenin ilk sırasında bulunuyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör