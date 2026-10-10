Amedspor Gençlerbirliği’ne takıldı! Galatasaray liderliği aldı!

Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Amedspor'un gollerini 25. dakikada Dia Saba (P), 68. dakikada ise Ballet kaydetti. Gençlerbirliği'nin golleri ise 54. dakikada Luis, 90+3. dakika ise Thalisson'dan geldi.

Amedspor, bu sonucun ardından puanını 14 yaptı ve Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kaldı. Geçtiğimiz hafta averajla 2. sırada bulunan Galatasaray, yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Gençlerbirliği ise 8 puana çıktı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör