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Giriş Tarihi: 10.10.2026 15:28 Son Güncelleme: 10.10.2026 15:29

Amedspor Gençlerbirliği’ne takıldı! Galatasaray liderliği aldı!

Amedspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

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Amedspor Gençlerbirliği’ne takıldı! Galatasaray liderliği aldı!
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Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Amedspor'un gollerini 25. dakikada Dia Saba (P), 68. dakikada ise Ballet kaydetti. Gençlerbirliği'nin golleri ise 54. dakikada Luis, 90+3. dakika ise Thalisson'dan geldi.

Amedspor, bu sonucun ardından puanını 14 yaptı ve Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kaldı. Geçtiğimiz hafta averajla 2. sırada bulunan Galatasaray, yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Gençlerbirliği ise 8 puana çıktı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Amedspor Gençlerbirliği’ne takıldı! Galatasaray liderliği aldı!
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