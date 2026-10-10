Antalyaspor, Boluspor’u tek golle mağlup etti

1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Boluspor, sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
68'inci dakikada Boluspor ceza alanında Antalyaspor paslaşmasında son topa vuran van de Streek'in sert şutu kaleciğinin uzağına giderek ağlarla buluştu: 1-0.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Lütfü Aydın, Mehmet Pekmezci
BOLUSPOR: Tafas - Ahmet Can Özdemir (Dk. 74 Furkan Metin), Cuesta, Bartu Göçmen, Canberk Özdemir, Tolunay Artuç (Dk. 64 Diaz Lopez), Muhammed Mert, Furkan Emin Kaçmaz, Muhammet Zeki Dursun (Dk. 80 Ege Özkayımoğlu), Escobar (Dk. 74 Bertu Alican Özyürek), Rivas
ANTALYASPOR: Pseftis - Güray Vural, Samet Karakoç, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Soner Dikmen (Dk. 89 Erdal Yeşilyurt), Pedrinho (Dk. 89 Ahmet Sağat), Mevlüt Şimşek (Dk. 62 Ömer Faruk Beyaz), Ceesay (Dk. 62 Doğukan Sinik), van de Streek (Dk. 85 Hasan Yakup İlçin), Nuno Da Costa (Dk. 89 Erdoğan Yeşilyurt)
GOL: Dk. 68 van de Streek (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Bünyamin Balcı, Pedrinho, van de Streek (Antalyaspor), Tolunay Artuç (Boluspor)