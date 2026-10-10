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Giriş Tarihi: 10.10.2026 16:33 Son Güncelleme: 10.10.2026 16:34

Antalyaspor, Boluspor'u tek golle mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Boluspor'u 1-0 yendi.

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Antalyaspor, Boluspor’u tek golle mağlup etti
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1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Boluspor, sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

68'inci dakikada Boluspor ceza alanında Antalyaspor paslaşmasında son topa vuran van de Streek'in sert şutu kaleciğinin uzağına giderek ağlarla buluştu: 1-0.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Lütfü Aydın, Mehmet Pekmezci

BOLUSPOR: Tafas - Ahmet Can Özdemir (Dk. 74 Furkan Metin), Cuesta, Bartu Göçmen, Canberk Özdemir, Tolunay Artuç (Dk. 64 Diaz Lopez), Muhammed Mert, Furkan Emin Kaçmaz, Muhammet Zeki Dursun (Dk. 80 Ege Özkayımoğlu), Escobar (Dk. 74 Bertu Alican Özyürek), Rivas

ANTALYASPOR: Pseftis - Güray Vural, Samet Karakoç, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Soner Dikmen (Dk. 89 Erdal Yeşilyurt), Pedrinho (Dk. 89 Ahmet Sağat), Mevlüt Şimşek (Dk. 62 Ömer Faruk Beyaz), Ceesay (Dk. 62 Doğukan Sinik), van de Streek (Dk. 85 Hasan Yakup İlçin), Nuno Da Costa (Dk. 89 Erdoğan Yeşilyurt)

GOL: Dk. 68 van de Streek (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Bünyamin Balcı, Pedrinho, van de Streek (Antalyaspor), Tolunay Artuç (Boluspor)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Antalyaspor, Boluspor'u tek golle mağlup etti
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