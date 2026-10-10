CANLI | Süper Lig’de Rizespor – Fenerbahçe maçı! İlk 11’ler belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Müsabaka Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Ozan Ergün düdük çalacak.
Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Mustafa Savranlar üstlenecek.
VAR'da Juan Martinez Munuera, AVAR'da ise Hüseyin Aylak görev alacak.
Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Rizespor:
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Muriqi.