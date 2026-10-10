Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Rizespor – Fenerbahçe maçı! İlk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 10.10.2026 16:41 Son Güncelleme: 10.10.2026 17:58

CANLI | Süper Lig’de Rizespor – Fenerbahçe maçı! İlk 11'ler belli oldu

Rizespor, Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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CANLI | Süper Lig’de Rizespor – Fenerbahçe maçı! İlk 11’ler belli oldu
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Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Müsabaka Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Ozan Ergün düdük çalacak.

Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Mustafa Savranlar üstlenecek.

VAR'da Juan Martinez Munuera, AVAR'da ise Hüseyin Aylak görev alacak.

Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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İLK 11'LER

Rizespor:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Muriqi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #RİZESPOR #FENERBAHÇE

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CANLI | Süper Lig’de Rizespor – Fenerbahçe maçı! İlk 11'ler belli oldu
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