Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso’dan galibiyet sözleri!

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, ligde 5-1 kazandıkları Bournemouth maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Alonso, "Bu takım neden erken gol bulma konusunda bu kadar iyi?" sorusuna, "Benimle hiçbir ilgisi yok. Her zaman maça iyi başlayalım, iyi bir enerjiyle başlayalım diye konuşuyoruz ama buna bir açıklamam yok. Bunun kredisini üzerime alamam. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar çok erken gol atıldığına daha önce hiç şahit olmamıştım.

Bakalım bunu yapmaya devam edebilecek miyiz? Ancak gollerden sonra pek çok başka şeyin de gerçekleşmesi gerekiyor. Belki de ilk golü son dakikada atmayı tercih ederdim, umarım bir gün bu da olur." yanıtını verdi.

JORDAN HENDERSON SÖZLERİ

Bournemouth karşısında biri frikikten iki gol atan 36 yaşındaki Jordan Henderson'un performansını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Gollerin yanı sıra birçok iyi şey de yaptı. Bence bugün eksiksiz bir performans sergiledi. Her zaman aksiyonun içindeydi, her zaman takım arkadaşlarına çözümler sundu. Maçın büyük bölümünde kontrol neredeyse bizdeydi, bu yüzden bundan memnunum. Savunmada da iyi bir istikrar sağladık. Genel olarak maçtan ve performanstan memnunum. Gelecek için çıkarılacak pek çok olumlu şey ve yola devam etmek için yeni sebepler var." diye konuştu.

"COLE PALMER ADINA MUTLUYUM"

Alonso, Cole Palmer'ın yeni sözleşmesiyle ilgili soru üzerine, "Onun adına çok mutluyum. Ona destek olmalı, ona yardım etmeliyiz ki bu yıllar başarıyla geçsin. İnşa etmeye başladığımız bu yapıda o her şeyin merkezinde, önemli bir yerde." ifadelerini kullandı.

"ÜST DÜZEY BİR OYUNCU OLACAK"

Palmer'ın 8 yıl gibi uzun süreli bir sözleşmeye imza atmasıyla ilgili soruyu Alonso, "Cole kaç yaşında şimdi, 24. Genç olduğunda, en iyi oyuncuları uzun yıllar elinizde tutmak istersiniz. Cole'un uzun yıllar boyunca üst düzey bir oyuncu olacağına inanıyoruz. Bu yüzden onu burada ne kadar uzun süre tutabileceğimizden emin olursak o kadar iyi." şeklinde yanıtladı.

Alonso, Reece James'in dizinde küçük bir sorun olduğunu ve durumunu gelecek hafta değerlendireceklerini kaydetti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör