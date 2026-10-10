Ertuğrul Doğan: İyi ki Trabzonsporluyuz!

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 3-0'lık skorla kazandı.

Karadeniz derbisinden 3 puanla ayrılan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan bir teşekkür mesajı yayınladı.

Ertuğrul Doğan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Girdiğimiz bu zorlu mücadelede bizleri asla yalnız bırakmayan, bize güvenen, bu takımın cefasını çeken büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler! İnancımızdan, sevgimizden ve birbirimize olan desteğimizden bir an olsun vazgeçmeyelim! İyi ki varsınız, iyi ki Trabzonsporluyuz!"

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