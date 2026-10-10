Fenerbahçe’nin rakibi Aston Villa’da puan kaybı sürdü!

Premier Lig'in 6. haftasında Aston Villa, evinde Brentford ile karşılaştı. Müsabakanın 10. dakikasında Yarmoliuk'un golüyle 1-0 geriye düşen Unai Emery'nin öğrencileri 2 dakika sonra Nicolas Jackson ile beraberliği yakaladı.

İlk yarısı bu skorla geçilen maçta John McGinn, 77'de Aston Villa'yı öne geçirirken, 79'da Ajer Brentfor adına beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Aston Villa bu sonuçla 6 puana yükselirken, 6 maçın 5'inde puan kaybı yaşadı. Bordo-mavililer, iç sahada oynadığı 3 maçta ise sadece 1 puan alabildi.

Aston Villa, 14 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör