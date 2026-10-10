Galatasaray, Barcelona maçının bilet fiyatlarını açıkladı

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın öncelikli biletleri, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine satışa çıkarıldı.

Müsabakanın genel bilet satışı ise yarın saat 11.00'de Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden başlayacak.

Galatasaray-Barcelona mücadelesinin bilet fiyatları şöyle:

Premium: 75 bin lira

Delux: 70 bin lira

Lux: 67 bin 500 lira

Classic: 65 bin lira

1. Kategori: 50 bin lira

2. Kategori: 45 bin lira

3. Kategori: 40 bin lira

4. Kategori: 35 bin lira

5. Kategori: 30 bin lira

6. Kategori: 25 bin lira

7. Kategori: 22 bin 500 lira

8. Kategori: 15 bin lira

9. Kategori: 13 bin lira

10. Kategori: 3 bin 500 lira

11. Kategori: 2 bin 800 lira

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör