Galatasaray’da Dursun Özbek oy çokluğuyla ibra edildi!

Sonrasında konuşma yapan Dursun Özbek, genel kurula katılan üyelere teşekkür ederek, "Bize olan güveniniz için teşekkür ediyoruz. Bu ibra kararı, bizim için sadece geçmiş dönem çalışmalarımızın değerlendirilmesi değildir. Bu karar, aynı zamanda Galatasaray'a karşı taşıdığımız sorumluluğun hatırlatılmasıdır. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Genel kurulda farklı görüşler dile getirildi ve demokratik sürecimiz işletildi. Şimdi önümüzde büyük hedefler var. Bu hedeflere sadece birlik ve beraberlikle ulaşabiliriz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla bu güvene layık olmak için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Dört yıl önce Galatasaray'ı daha iyi hale getirmek için yola çıktık. Yapacak daha çok işimiz var. Bizden önce Galatasaray vardı. Bizden sonra da Galatasaray olacak. Bizden sonraki nesillere daha güçlü, daha başarılı ve daha sürdürülebilir bir Galatasaray bırakmak istiyoruz. Bugüne kadar birlikte başardık. Bundan sonra da birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Dursun Aydın Özbek başkanlığındaki 92. Yönetim Kurulu 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemi oy çokluğuyla ibra edildi" ifadeleri kullanıldı.

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