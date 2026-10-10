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Giriş Tarihi: 10.10.2026 10:32

Galatasaray’ın Rus 10 numarası Batrakov üzüldü

Galatasaray’ın Rus 10 numarası Aleksey Batrakov, Kasımpaşa maçında 67. dakikada oyundan alındı. Genç oyuncu bir hayli üzgün göründü.

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Galatasaray’ın Rus 10 numarası Batrakov üzüldü
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Sarı-kırmızılı takımın Rus on numarası Aleksey Batrakov, dün Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

67. dakikada kenara gelen genç futbolcu bir hayli üzgün göründü. Başarılı oyunuyla taraftardan alkış alan 21 yaşındaki isim 43 kez topla buluştu.

1 asist üretirken 2'de 2 başarılı top sürme, 4 kilit pas yaptı. 1 isabetli şut, 3'te 1 orta, yüzde 91 isabetli pas, 2'de 2 uzun top ve 6 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı.

Batrakov, G.Saray formasıyla Süper Lig'de toplamda 5 maçta 233 dakika süre alıp 2 de asist kaydetti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Galatasaray’ın Rus 10 numarası Batrakov üzüldü
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