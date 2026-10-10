Galatasaray’ın Rus 10 numarası Batrakov üzüldü

Sarı-kırmızılı takımın Rus on numarası Aleksey Batrakov, dün Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
67. dakikada kenara gelen genç futbolcu bir hayli üzgün göründü. Başarılı oyunuyla taraftardan alkış alan 21 yaşındaki isim 43 kez topla buluştu.
1 asist üretirken 2'de 2 başarılı top sürme, 4 kilit pas yaptı. 1 isabetli şut, 3'te 1 orta, yüzde 91 isabetli pas, 2'de 2 uzun top ve 6 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı.
Batrakov, G.Saray formasıyla Süper Lig'de toplamda 5 maçta 233 dakika süre alıp 2 de asist kaydetti.