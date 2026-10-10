İsmail Kartal: "Zor bir deplasmanda kazandık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kartal, İstanbul'da hafta başından itibaren Çaykur Rizespor'u analiz ederek karşılaşmaya çalıştıklarını belirtti.

"MAÇA İYİ BAŞLADIK"

Çaykur Rizespor'un iyi bir takım olduğunu ve kadrosunda iyi oyuncuların bulunduğunu anlatan Kartal, "Genç ve dinamik bir takım. Sadece içerideki maçlarda biraz stres yaşadıklarından ya da başka bir şey, bilemiyoruz, müsabaka kazanamamalarının bir baskısı var herhalde üzerlerinde. Sonuçta biz maça iyi başladık, golü de bulduk ama daha sonra Rizespor'un bize atakları oldu. Onlar da gol atabilirlerdi bize, olmadı." dedi.

"ZOR DEPLASMANDA KAZANDIK"

Kartal, ikinci yarıda oyuncularından daha önde oynamalarını ve baskı yapmalarını istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"O şekilde de başladık, iyi başladık. Daha sonra yaptığımız hamlelerle de skoru 3-0'a getirdik. 3-0 kazandık. En az 2-3 tane daha net gol pozisyonumuz vardı, bunları da değerlendirebilirdik. Ama Rizespor'un da en az 3-4 tane net pozisyonu vardı, onlar da bunları gol yapabilirlerdi. Sonuçta burada zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3-0 kazandığımız için çok mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör