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Giriş Tarihi: 10.10.2026 10:15

İstanbul Başakşehir, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olacak

İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

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AA AA
İstanbul Başakşehir, Süper Lig’de Konyaspor’a konuk olacak
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MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan Başakşehir, 7 puanla 12. sırada yer alıyor.

Milli ara öncesindeki son maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerek kötü gidişata son veren turuncu-lacivertliler, Konyaspor karşısında da kazanarak bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet almayı hedefliyor.

Deplasmanda oynadığı 2 lig mücadelesini de kaybeden İstanbul Başakşehir, Konya'da ilk dış saha galibiyetini almaya çalışacak. Başakşehir'de kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezasını tamamlayan Umut Bozok, müsabakada forma giyebilecek.

Ligde çıktığı 6 karşılaşmanın 1'ini kazanan, 1'inde berabere kalan, 4'ünü kaybeden Konyaspor ise 4 puanla 15. basamakta bulunuyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Başakşehir'i konuk ettiği son 2 mücadeleyi de kazandı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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İstanbul Başakşehir, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olacak
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