Kenan Koçak: Takımımı yürekten kutluyorum!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, sahasında ağırladığı Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak şu sözleri dile getirdi:

"Takımımı yürekten kutluyorum. İlk yarı müthiş bir oyun sergiledik. Rakibimiz kırmızı kart gördü. Bu bazen avantaj gibi gözükse bile eğer bu sayısal üstünlüğü iyi kanalize etmezseniz dezavantaja dönüşür. Fakat biz takım olarak ciddiyetimizi koruduk. Batman Petrolspor'a karşı galip gelmek çok kolay bir şey değil. Çok kaliteli bir takım. 10 kişi kalmasına rağmen çok kaliteli bir takım. O yüzden takımımı yürekten tebrik. Yarından itibaren tamamen odaklanmamız gereken Ankara Keçiörengücü maçı olacak. Ondan sonra yolumuza bakacağız."

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