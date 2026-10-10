Marco Asensio: Benim için zor bir dönemdi!

Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor deplasmanında 3-0 kazanan Fenerbahçe'de Marco Asensio açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Marco Asensio, ""Evet sizin de söylediğiniz gibi, geçen sene burada bir golüm vardı. Bu maç için konuşursak, bu hafta iyi hazırlandık. Güçlü bir şekilde hazırlandık. Önemli ve zor bir maçtı. Golümden dolayı mutluyum, galibiyetten dolayı da mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde zorlu maçlar var, galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Mevcut durumuna dair soruya Marco Asensio, "Tabii ki maç maç ritim kazanacağımı düşünüyorum. Benim için zor bir dönemdi ama yavaş yavaş çok daha iyi bir noktaya geleceğimi düşünüyorum. En iyi tempoma ulaşmak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör