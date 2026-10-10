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Giriş Tarihi: 10.10.2026 22:56

Mert Hakan Yandaş: İçimde kimsenin bilmediği yaralar taşıdım!

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabından bir paylaşıma imza attı.

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Mert Hakan Yandaş: İçimde kimsenin bilmediği yaralar taşıdım!
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Fenerbahçe formasıyla 1.5 sene sonra ilk kez bir maç kadrosunda yer alan Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Mert Hakan Yandaş paylaşımında şu ifadleeri kullandı:

"1,5 yıl boyunca sadece futboldan uzak kalmadım. Hayallerimle sınandım, sabrımla savaştım, içimde kimsenin bilmediği yaralar taşıdım. Herkes için zaman geçti, benim içinse her gün ayrı bir mücadeleydi.

Asla pes etmedim ve özlemini çektiğim o anı bugün yeniden yaşadım. Ait olduğum yere; yeşil sahalara, futbola ve şanlı Fenerbahçe formasına yeniden kavuştum.

Zor zamanlarımda yanımda olan, desteğini bir an olsun esirgemeyen ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarına yürekten teşekkür ederim. Sizleri çok özledim, çok seviyorum. Şimdi, kaldığımız yerden, çok daha güçlü!"

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MERT HAKAN YANDAŞ
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Mert Hakan Yandaş: İçimde kimsenin bilmediği yaralar taşıdım!
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