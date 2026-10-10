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Giriş Tarihi: 10.10.2026 21:25

Milan Skriniar: Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum!

Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar, Rizespor maçından sonra konuştu.

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Milan Skriniar: Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum!
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Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Milan Skriniar, "Zor bir maç oldu. Aslında burada oynamanın zaten zor olduğunu biliyorduk. Geçen sezon da zor bir maç oynamıştık. Maça iyi başladık. Daha fazla gol bulabilirdik. En önemli nokta, bugün galip gelmekti. İkinci yarı iki güzel golle beraber oyunu kopardık. Şimdi birkaç gün dinleneceğiz ve sonrasında yine maçlara devam edeceğiz" dedi.

Bireysel performansına dair soruya Milan Skriniar şu cevabı verdi:

"Açıkçası benim işim bu, benim futbol oynamam gerekiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Çok fazla maç oynuyoruz. Bu benim için de iyi bir şey. Bizler bunun için çalışıyoruz. Amacım takımıma yardımcı olmak ve sahada en iyimi ortaya koymak. Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün elde ettiğimiz 3 puan çok önemliydi. Sadece ben değil, takım arkadaşlarım da çok büyük övgüyü hak ediyor. Arkadaşlarım içinde de milli takıma gidenler vardı. İsteğimiz arzumuz 3 puanı almaktı, bunu da başardık."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#RİZESPOR #FENERBAHÇE #MİLAN SKRİNİAR #SÜPER LİG
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Milan Skriniar: Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum!
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