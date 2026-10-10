Milli takımımız son nefeste yakalandı

Milli Kadın Futbol Takımımız, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turu ilk maçında sahasında Slovenya'yı ağırladı. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeledeAy-Yıldızlılar'ın gollerini 18. dakikada penaltıdan Kader Hançar, 25 ve 75'te Selen Gül Altunkulak kaydetti. Konuk ekibin sayılarını ise 62 ve 90+3'te Kajzba ile 81'de Kastelec attı.TSİ 18.00'de başlayacak mücadelenin ardından turu geçen takım, play-off 2. turuna yükselecek. Türkiye, Slovenya'yı elemesi halinde ikinci turda Hollanda-Macaristan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör