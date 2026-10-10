Montella gitti Arda Turan zor

Türkiye Futbol Federasyonu dün kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Riva'daki zirvede Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile yöneticiler yer aldı. Yönetim içindeki istifalar değerlendirilirken Başkan Hacıosmanoğlu, göreve devam etmeleri gerektiğini aktardı. Olağanüstü genel kurula gidilmeyeceği ve seçimin beklenildiği gibi 2027'de yapılacağı ifade edildi.

GENEL SEKRETER YILDIZ

Ancak TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Aslan, Murat Şahin ve Esma Ersin istifa etti. Daha önce istifasını veren iki asil üyenin yerine, yedek üyeler İbrahim Özbay ve Metin Akyüz atandı. Görevini bırakan Abdullah Ayaz'ın genel sekreter koltuğu, Serdar Yıldız'a verildi. En çok merak edilen konu ise A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın durumuydu.

ÖNCELİK YERLİ TEKNİK ADAM

Uluslar A Ligi'nde 4'te 0 çekilmesi ve oynanan futbolun umut vermemesi sebebiyle İtalyan hocayla yola devam edilmemesi kararlaştırıldı. Listenin başında Arda Turan geliyor. İlk temas kuruldu fakat Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Turan'ı bırakmıyor. Görüşmeler devam edecek. Yeni hocada öncelik yerli, olmazsa yabancı... 2023'te göreve başlayan Montella, aylık 183 bin Euro maaş alıyordu. Sözleşmesi 2028'e kadar uzatılmıştı.

NELERİ BAŞARMIŞTI

A Milli Takım tarihinin elemelerde en yüksek puanını (13) topladı.

EURO 2024 elemelerinde Letonya'yı 4-0 geçerek rakibine karşı ilk iç saha zaferini aldı.

A Milli Takım'ı, Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.

EURO 2024 elemelerinde grubunu ilk kez lider bitirdi.

A Milli Takım tarihinde ilk 3 iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör ünvanını aldı.

24 yıl sonra Türkiye'yi Dünya Kupası'na (2026) götürdü.

Ay-Yıldızlılar'ı tarihinde ilk kez Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkardı.

ARDA GÜLER: MİNNETTARIM

REAL Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Vincenzo Montella için veda paylaşımı yaptı. 3 yıl beraber çalıştığı hocasıyla fotoğraflarını paylaşan 21 yaşındaki yıldız, "Mister, her şey için teşekkürler" ifadelerini kullanırken şöyle devam etti: "Güveniniz ve desteğiniz benim için her zaman çok şey ifade etti. Birlikte unutulmaz anıları paylaştık ve bunun için her zaman minnettar olacağım. Sizinle çalışmak bir zevkti. Size ve tüm ekibinize gelecekte iyi şanslar dilerim."



İLK SEZONUNDA ŞAMPİYON YAPTI

Futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından Arda Turan, 2023 yılında Eyüpspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturdu. 2023-24 sezonunda eflatunsarılı ekibi 1. Lig'de şampiyonluğa ulaştırıp Süper Lig'e yükseltti. Temmuz 2025'te ise Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk'in başına geçti. Başarılı sonuçlarıyla ekibini şampiyon yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne dahil etti. Bu sezon 8 maçta 7 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider durumda. Devler Ligi'nde de ilk karşılaşmada PSV ile berabere kaldı. 39 yaşındaki teknik adamın kontratı Haziran 2027'de sona erecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör