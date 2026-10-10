Nathan Ake: Ederson bugün çok iyiydi!

Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor deplasmanında 3-0 kazanan Fenerbahçe'de Nathan Ake açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Nathan Ake, "Gol yemeden maçı tamamlamak bizim için çok önemli. Zaten ön tarafta yetenekli oyuncularımız var. Sadece defans oyuncularıyla ilgili konuşmamak lazım, bu savaşı kollektif olarak verdik ve iyi bir oyun ortaya koyduk. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim; Ederson bugün çok iyiydi. Çok fazla örnek gösterebiliriz savaşma anlamında. Kalemizde bazı pozisyonlar versek de, rakip de gol atabilirdi ama yine de sonuçtan mutluyum. Maçı gol yemeden tamamlamak mutluluk verici" dedi.

Nathan Ake açıklamasını şu şekilde noktaladı:

"Çok fazla iletişim halindeyiz savunmacılarla. Maçtan sonra da konuşuyoruz, neyi daha iyi yapabiliriz diye. Özellikle maçın zor anlarında daha fazla konuşuyoruz aramızda, baskı anlarında birbirimize yardımcı oluyoruz. Beraber acı çekiyoruz. Yine ifade etmem gerekir ki; çok daha iyisini yapabiliriz. Pozisyonel anlamda kendimizi geliştirebiliriz. Baskı, geriye yaslanma anlamında kendimizi geliştirebiliriz. Zamanla bunları da yoluna koyacağız."

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