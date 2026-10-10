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Giriş Tarihi: 10.10.2026 23:44

Paris Saint Germain, Le Mans’a takılmadı!

Ligue 1’in 6. haftasında Paris Saint Germain, Le Mans’ı 3-1 mağlup etti.

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Paris Saint Germain, Le Mans’a takılmadı!
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Paris Saint Germain, Ligue 1'in 6. haftasında Le Mans ile karşı karşıya geldi.

Paris Saint Germain, Le Mans karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Paris Saint Germain'in gollerini 19. dakikada penaltıdan Beraldo, 61. dakikada Kvaratskhelia ile 68. dakikada Akliouche kaydetti. Le Mans'ta fileleri 54. dakikada Mafouta havalandırdı.

Paris Saint Germain'de Desire Doue, 90+3. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Paris Saint Germain puanını 11'e yükseltti.

Le Mans ise 6 puanda kaldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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Paris Saint Germain, Le Mans’a takılmadı!
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