Premier Lig’de Chelsea, Bournemouth’u 5 golle ezdi!

Chelsea, Premier Lig'in 6. haftasında Bournemouth ile kozlarını paylaştı.

Stamford Bridge'de oynanan maçta Chelsea, Bournemouth karşısında 5-1'lik skorla kazandı.

Chelsea'nin gollerini 2 ve 70. dakikalarda Jordan Henderson, 3. dakikada Morgan Rogers ile 46 ve 67. dakikalarda Joao Pedro kaydetti. Bournemouth'ta fileleri 51. dakikada Evanilson havalandırdı.