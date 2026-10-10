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Giriş Tarihi: 10.10.2026 19:14

Premier Lig'de Chelsea, Bournemouth’u 5 golle ezdi!

Premier Lig’in 6. haftasında Chelsea, Bournemouth karşısında 5-1 galip geldi.

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Premier Lig’de Chelsea, Bournemouth’u 5 golle ezdi!
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Chelsea, Premier Lig'in 6. haftasında Bournemouth ile kozlarını paylaştı.

Stamford Bridge'de oynanan maçta Chelsea, Bournemouth karşısında 5-1'lik skorla kazandı.

Chelsea'nin gollerini 2 ve 70. dakikalarda Jordan Henderson, 3. dakikada Morgan Rogers ile 46 ve 67. dakikalarda Joao Pedro kaydetti. Bournemouth'ta fileleri 51. dakikada Evanilson havalandırdı.

Bu sonucun ardından Chelsea puanını 10'a yükseltti.

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Bournemouth ise 3 puanda kaldı.

Premier Lig'de aynı saatte oynanan diğer maçlarda alınan skorlar ise şu şekilde:

Aston Villa 2-2 Brentford

Ipswich Town 2-1 Fulham

Sunderland 0-2 Brighton

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PREMİER LİG #CHELSEA #BOURNEMOUTH

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Premier Lig'de Chelsea, Bournemouth’u 5 golle ezdi!
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