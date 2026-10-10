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Giriş Tarihi: 10.10.2026 18:29

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçına taraftar engeli!

Rayo Vallecano ile Athletic Bilbao arasındaki karşılaşma taraftarların protestosu nedeniyle tatil edildi.

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AA
Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçına taraftar engeli!
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında oynanan Rayo Vallecano-Athletic Bilbao karşılaşması, ev sahibi takım taraftarlarının protestosu nedeniyle tatil edildi.

Vallecas Stadı'nda oynanan mücadele, Rayo Vallecano taraftarının kulübün sahibi ve başkanı Raul Martin Presa'yı protesto etmek amacıyla sahaya kağıt uçaklar ve yabancı maddeler atması gerekçesiyle 3 kez durduruldu.

Hakem Jose Maria Sanchez Martinez, oyunu üçüncü ve son kez durdurmasının ardından polisin de tavsiyesi üzerine maçı tatil etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#LALİGA #RAYO VALLECANO #ATHLETİC BİLBAO
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Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçına taraftar engeli!
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