Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Robin Fellhauer, Bundesliga tarihine geçti!
Giriş Tarihi: 10.10.2026 20:04

Robin Fellhauer, Bundesliga tarihine geçti!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Augsburg'da Robin Fellhauer, Bayern Münih maçında 5. saniyede attığı golle tarihe geçti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Robin Fellhauer, Bundesliga tarihine geçti!
  • ABONE OL

Bundesliga'nın 5. haftasında Augsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

WWK Arena'da oynanan mücadelenin henüz 5. saniyesinde Bayern Münih'in deneyimli kalecisi Manuel Neuer'in hatasını değerlendiren 28 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu, topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

LİG TARİHİNE GEÇTİ

Bundesliga tarihinin en erken golünü kaydeden Fellhauer, yeni bir rekora imza attı. Augsburg'da Rodrigo Ribeiro, Bayern Münih'te ise Ismael Saibari ve Nathaniel Brown'ın gol attığı karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bundesliga'da daha önce en erken gol rekorunu, 2014'te Karim Bellarabi, 2015'te ise Kevin Volland maçların 9. saniyesinde fileleri havalandırarak paylaşmıştı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BUNDESLİGA #BAYERN MÜNİH #AUGSBURG
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Robin Fellhauer, Bundesliga tarihine geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA