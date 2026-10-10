Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal özür diledi!
Giriş Tarihi: 10.10.2026 18:12

Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal özür diledi!

Süper Lig'in 7.haftasında oynanan Samsunspor mücadelesinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Trabzonspor'un orta sahası Melih Kabasakal, mücadelenin ardından özür diledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR SABAH.COM.TR SPOR
Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal özür diledi!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

Bordo mavililerde Melih Kabasakal, 43. dakikada rakibi Elliot Watt'a yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü ve oyundan dışı kaldı.

Kabasakal, gelecek hafta Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

MAÇ SONRASI ÖZÜR DİLEDİ

Melih Kabasakal, Samsunspor maçının bitmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

30 yaşındaki oyuncu, "Gördüğüm kırmızı kartın hiçbir açıklaması ve mazereti olamaz. Başta hocam olmak üzere takım arkadaşlarımdan ve Büyük Trabzonspor Taraftarından içtenlikle özür diliyorum." dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MELİH KABASAKAL #SÜPER LİG #BEŞİKTAŞ #SAMSUNSPOR #TRABZONSPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal özür diledi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA