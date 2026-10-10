Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal özür diledi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

Bordo mavililerde Melih Kabasakal, 43. dakikada rakibi Elliot Watt'a yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü ve oyundan dışı kaldı.

Kabasakal, gelecek hafta Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

MAÇ SONRASI ÖZÜR DİLEDİ

Melih Kabasakal, Samsunspor maçının bitmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

30 yaşındaki oyuncu, "Gördüğüm kırmızı kartın hiçbir açıklaması ve mazereti olamaz. Başta hocam olmak üzere takım arkadaşlarımdan ve Büyük Trabzonspor Taraftarından içtenlikle özür diliyorum." dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör