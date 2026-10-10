Samsunspor’da Thorsten Fink’ten ayrılık cevabı! ’Ben savaşçı biriyim’

İkinci yarıda iyi performans gösterdiklerini dile getiren Fink, "Üç şutumuz da direkten döndü. Trabzon'un almış olduğu galibiyet, hak ettikleri bir galibiyet. Onu da söylemem gerekiyor. Bizim hocalar olarak takımı ve oyuncuları tekrardan kazanmamız, onları tekrardan ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bu karşılaşmadan önce 4 karşılaşma kaybettiğimiz için bugün de 5'incisini kaybetmiş olduk. Bu mağlubiyetlerden sonra takımda bir öz güven eksikliği olduğunu da söylemem gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun "Beş mağlubiyetin ardından takımdan ayrılacak mısınız?" sorusuna Fink, şu yanıtı verdi:

"Burada kalmayı düşünüyorum. Ben savaşçı biriyim. Dortmund'dan geliyorum ve orada edinmiş olduğumuz bir kimlik var. O da kesinlikle vazgeçmemek ve savaşçı ruhunu olabildiğince yansıtmak. Gelecek adına umut vadeden kalitede olduğumuzu söyleyebilirim. Ama bu sonuç sebebiyle taraftarımız adına çok ama çok üzgünüz. Çünkü onlara çok güzel mesajlar verdik. Belki bugün biraz daha temaslı oynayabilirdik. Daha fazla maçı kazanmayı isteyebilirdik ama diğer taraftan da kartlar konusunda da dikkatli olmamız gerekiyordu. Ama bunu tekrar etmek istiyorum. Ben bir savaşçıyım ve takımı tekrardan değiştirebileceğime inancım tam. Bu mantalitede olan biriyim ama sadece benim kararım değil, aynı zamanda kulübümüzün de kararı önemli sonuçta."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör