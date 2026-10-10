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Giriş Tarihi: 10.10.2026 18:48

Selçuk Şahin: Bu kadar kötü niyetli bir hakem uzun zamandır görmemiştim!

Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Iğdır FK maçından sonra konuştu.

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Selçuk Şahin: Bu kadar kötü niyetli bir hakem uzun zamandır görmemiştim!
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Batman Petrolspor, deplasmanda Iğdır FK'ya 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin şu sözleri dile getirdi:

"Önemli eksiklerimize rağmen burada maça çok iyi hazırlanmıştık. Sonuç almak için gelmiştik ama olmadı. Hakemin rakip adına katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kötü niyetli bir hakem uzun zamandır görmemiştim. Zaten verdiği penaltıdan da belli oldu. Neyse ki VAR'dan döndü ama hakemlerle uğraşmamız bugün bizi yordu. Birkaç haftadır da yoruyor. Umarım üstesinden geleceğiz. Bizim adımıza kötü bir gün oldu. Batman halkından ve Batman Petrolspor camiasından da özür diliyoruz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BATMAN PETROLSPOR #SELÇUK ŞAHİN #IĞDIR FK
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Selçuk Şahin: Bu kadar kötü niyetli bir hakem uzun zamandır görmemiştim!
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