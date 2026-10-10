Sivas’tan Pendik’e farklı tarife

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1. Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Sivasspor, 9 kişi kalan Pendikspor'u sahasında 4-1 yenerek bu sezon 9. maçında ikinci galibiyetini elde etti. 21 ve 55'te Rey Manaj'ın sahne aldığı karşılaşmada 63'te Ethemi ile 67'de Salih farkı açan isimler oldu. Konuk ekibin tek golü Yekta'dan geldi. Pendik'te Abifade ve Kerem kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sivasspor puanını 11 yaparken Pendik 10 puanda kaldı.Bodrum-Keçiörengücü: 0-2, Van-Bandırma: 0-2, Ümraniyespor-Sarıyerspor: 1-1.