Son dakika: Fenerbahçe deplasmanda kazandı! Rizespor farklı kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan Eyüpspor karşılaşmasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Muriqi ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör İsmail Kartal, 3 puanı 8 golle aldığı Eyüpspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de tek değişikliğe giderek İrfan Can Kahveci'yi yedek kulübesine alırken bu oyuncunun yerine Asensio'yu tercih etti.

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, 22 Ağustos'ta oynanan Konyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından ilk defa ilk 11'de forma giydi.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Mert Müldür ile Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Ognjen Mimovic ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 ay hak mahrumiyeti cezası sona eren Mert Hakan Yandaş ise uzun bir aranın ardından kadroda yer aldı.