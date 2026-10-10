Son dakika: Trabzonspor farklı kazandı! Samsunspor evinde mağlup

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çaldı.
Samsunspor – Trabzonspor maçında VAR'da Gustavo Correira, AVAR'da ise Bersan Duran görev aldı.
Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 3-0'lık skorla kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ernest Muçi, 38. dakikada Nwaiwu ile 40. dakikada Franculino Dju kaydetti.
Trabzonspor'da Melih Kabasakal, 43. dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 13'e yükseltti.
Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor ise 4 puanda kaldı.
Samsunspor, Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.
Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor ise Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Samsunspor - Trabzonspor: 0-3
Goller: 28' Ernest Muçi, 38' Nwaiwu, 40' Franculino Dju
Kırmızı kart: 43' Melih Kabasakal
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Yunus Emre Çift, Guarino, Tomasson, Celil Yüksel, Watt, Sekongo, Coulibaly, Emre Kılınç, Bayo.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi, Aral Şimşir, Salah, Dju.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Trabzonspor'un ani gelişen atağında, ceza sahası içindeki Muçi'nin şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen top, Salah'ın önünde kaldı. Mısırlı futbolcunun plase vuruşunda, Tomasson meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
19. dakikada Samsunspor atağında Celil'in pasına hareketlenen Coulibaly'nin ceza sahası içine pasında topla buluşan Bayo'nun şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
24. dakikada bordo-mavili takımın atağında Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Okan Kocuk'a çarparak oyun alanına döndü.
27. dakikada Trabzonspor öne geçti. Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muçi, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.
38. dakikada bordo-mavili takım farkı 2'ye çıkardı. Salah'ın pasında Muçi'nin şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu, Nwaiwu tamamladı: 0-2.
40. dakikada Trabzonspor skoru 3-0'a getirdi. Salah'ın pasında Dju, Yunus Emre Çift'ten sıyrıldıktan sonra topu kaleci Okan Kocuk'un yanından filelere gönderdi.
Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.
51'inci dakikada kale çizgisi önünde oluşan karambolde Coulibaly'nin vuruşunda top yan direğe çarptı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
59'uncu dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Emre Kılınç'ın son çizgiye inip kaleye çektiği şutu kaleci Onana kornere çıkarttı.
66'ncı dakikada Bayo'nun şutunda sağ çapraza açılan topun gelişine vuran Coulibaly'nin şutunda top yan direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topun gelişine vuran Fatih Kaya'nın volesinde top üst direkten auta çıktı.
89'uncu dakikada Nwaiwu'nun ara pasıyla buluşan Cabral, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şutu kaleci Okan Kocuk son anda kornere çıkarttı.
Karşılaşma Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.