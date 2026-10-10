Stef Wils: Maçı bitirmemiz gereken pozisyonlar vardı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Amedspor'da yardımcı antrenör Stef Wils, son dakikada yedikleri golle 2 puan bıraktıklarını söyledi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Besnik Hasi'nin kırmızı kart cezası nedeniyle Stef Wils katıldı.

Son dakikada gelen golle üç puanı kaçırdıklarını belirten Wils, "Üç puanı son saniyede çok üzücü bir şekilde kaybetmiş olduk, çok üzülüyorum bundan dolayı. Genel olarak maça iyi başladığımızı söyleyebilirim. Orta sahada üstünlükleri sağladık, şansları ürettik. Golü de attık, maçı bitirmemiz gerekiyordu. 1-0 içeri girmek çok farklı oluyor. İkinci yarıda da zaten 10-15 dakika boyunca kendi ritmimizi bulamadık. Belli oranda istediğimiz şeyleri yapamadık, golü yedik. Aslında sonra tekrar maçı kontrol altına aldık ve 2-1'i bulduk. Yine orada maçı bitirmemiz gereken pozisyonlar vardı." ifadelerini kullandı.

Sahada ofansif bir strateji izlediklerini dile getiren Wils, "İçeride taraftarımız bizi çok itiyor. Önemli olan oyuncuların tarzları ve bu oyuna uygun oldukları için genel olarak bu yaklaşımı seçiyoruz. Şu ana kadar iyi yaptığımızı düşünüyorum ve bunu devam ettirmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör