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Giriş Tarihi: 10.10.2026 19:07

Trabzonspor'da 153 günlük dış saha serisi bitti!

Samsunspor deplasmanında 3-0 kazanan Trabzonspor, 153 gün sonra ilk kez dış sahada bir maçtan galip ayrıldı.

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Trabzonspor’da 153 günlük dış saha serisi bitti!
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, dış sahada 153 gün sonra kazandı.

Ligin ilk 6 haftasında sahasındaki 3 maçta galip gelen Trabzonspor, dış sahada 4. maçında kazandı.

Kasımpaşa ile ilk hafta 1-1 berabere kalan bordo-mavili takım, üçüncü haftada Amedspor'a 2-1 kaybederken beşinci haftada TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından da 1-0'lık mağlubiyetle döndü.

Ligde bu hafta Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, deplasmandaki kötü gidişatı sonlandırdı.

Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde etmişti.

9 Mayıs'ta oynanan Beşiktaş maçının ardından çıktığı 3 deplasman karşılaşmasını kazanamayan Karadeniz ekibi, Samsunspor'u mağlup ederek 153 gün aradan sonra dış sahada galip geldi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #SAMSUNSPOR #TRENDYOL SÜPER LİG
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Trabzonspor'da 153 günlük dış saha serisi bitti!
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