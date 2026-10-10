Trabzonspor’da 153 günlük dış saha serisi bitti!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, dış sahada 153 gün sonra kazandı.
Ligin ilk 6 haftasında sahasındaki 3 maçta galip gelen Trabzonspor, dış sahada 4. maçında kazandı.
Kasımpaşa ile ilk hafta 1-1 berabere kalan bordo-mavili takım, üçüncü haftada Amedspor'a 2-1 kaybederken beşinci haftada TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından da 1-0'lık mağlubiyetle döndü.
Ligde bu hafta Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, deplasmandaki kötü gidişatı sonlandırdı.
Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde etmişti.
9 Mayıs'ta oynanan Beşiktaş maçının ardından çıktığı 3 deplasman karşılaşmasını kazanamayan Karadeniz ekibi, Samsunspor'u mağlup ederek 153 gün aradan sonra dış sahada galip geldi.