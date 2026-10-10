Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’da ilk deplasman galibiyeti Thomas Reis’la geldi!
Giriş Tarihi: 10.10.2026 19:05

Trabzonspor’da ilk deplasman galibiyeti Thomas Reis’la geldi!

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig’de ilk deplasman galibiyetini Thomas Reis yönetiminde aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Trabzonspor’da ilk deplasman galibiyeti Thomas Reis’la geldi!
  • ABONE OL

Trabzonspor, bu sezon 4 dış saha maçını 3 teknik adam yönetiminde oynadı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı ve Amedspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmalara Fatih Tekke, Konyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmaya ise Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktı.

Amedspor karşılaşmasının ardından Fatih Tekke ile yollar ayrılırken Konyaspor maçından sonra da geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir görevini tamamladı ve Thomas Reis ile anlaşma sağlandı.

Reis, eski takımı Samsunspor karşısında deplasman galibiyeti hasretine son verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#THOMAS REİS #SÜPER LİG #TRABZONSPOR #SAMSUNSPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’da ilk deplasman galibiyeti Thomas Reis’la geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA