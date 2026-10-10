Trabzonspor’da ilk deplasman galibiyeti Thomas Reis’la geldi!

Trabzonspor, bu sezon 4 dış saha maçını 3 teknik adam yönetiminde oynadı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı ve Amedspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmalara Fatih Tekke, Konyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmaya ise Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktı.

Amedspor karşılaşmasının ardından Fatih Tekke ile yollar ayrılırken Konyaspor maçından sonra da geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir görevini tamamladı ve Thomas Reis ile anlaşma sağlandı.

Reis, eski takımı Samsunspor karşısında deplasman galibiyeti hasretine son verdi.

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