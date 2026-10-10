Ümit Milliler’in rakibi Çekya

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Milli Futbol Takımı'nın, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası play-off turundaki rakibi belli oldu.Maçlar, 11-17 Kasım tarihlerinde oynanacak. Play-off'un ardından 16 Haziran-3 Temmuz'da Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek finallere katılacak son 4 takım belirlenecek.Danimarka- Hollanda, İzlanda-Yunanistan ve Finlandiya-İrlanda Cumhuriyeti.