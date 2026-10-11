Amed 90+3’te liderlik fırsatını tepti

Süper Lig
'de zirveye oynayan Amed Sportif Faaliyetler
ile Gençlerbirliği
sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Eryaman Stadyumu'nda nefes nefese geçen mücadelede konuk ekip Amed, 25'te Dia Saba'nın penaltıdan attığı golle öne geçti.
54'te Gençlerbirliği, Luis ile eşitliği sağlarken cevap, 68'de Ballet'ten geldi: 2-1. Taraftarının desteğiyle yüklenen Başkent ekibi, 90+3. dakikada Thalisson'un kaydettiği golle skoru ilan etti. Amed, Galatasaray'a devrettiği zirve koltuğunu geri alma fırsatını tepti.
Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Bernd Storck ile ilk maçından 1 puan çıkardı.
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