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Giriş Tarihi: 11.10.2026

Amed 90+3’te liderlik fırsatını tepti

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Amed 90+3’te liderlik fırsatını tepti
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Süper Lig'de zirveye oynayan Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Eryaman Stadyumu'nda nefes nefese geçen mücadelede konuk ekip Amed, 25'te Dia Saba'nın penaltıdan attığı golle öne geçti. 54'te Gençlerbirliği, Luis ile eşitliği sağlarken cevap, 68'de Ballet'ten geldi: 2-1. Taraftarının desteğiyle yüklenen Başkent ekibi, 90+3. dakikada Thalisson'un kaydettiği golle skoru ilan etti. Amed, Galatasaray'a devrettiği zirve koltuğunu geri alma fırsatını tepti. Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Bernd Storck ile ilk maçından 1 puan çıkardı.
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#SÜPER LİG #AMED SPORTİF FAALİYETLER #GENÇLERBİRLİĞİ
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Amed 90+3’te liderlik fırsatını tepti
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